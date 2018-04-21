ЮНЕСКО призвала Россию расследовать гибель уральского журналиста

13:00 21 апреля 2018 1

Максим Бородин скончался 15 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле призвала российские власти тщательно расследовать обстоятельства смерти уральского журналиста Максима Бородина. Она заявила, что в этом деле необходимо полное и прозрачное расследование.

«Я уверена, что власти приложат все усилия для определения обстоятельств его смерти», — приводит слова Азуле официальный сайт организации. В ЮНЕСКО напомнили, что они давно работают над программами по защите сотрудников СМИ.

Напомним, что Максим Бородин выпал из окна своей квартиры в Екатеринбурге 12 апреля. Через три дня он скончался в больнице, не приходя в сознание. Позже федеральные СМИ — первыми были коллеги журналиста из «Эха Москвы» — связали трагедию с его публикациями об уральских наемниках из ЧВК «Вагнера», воюющих в Сирии.

В СУ СК России по Свердловской области рассказали, что рассматриваются все версии произошедшего, однако признаков криминальной смерти обнаружено не было. В частности, дверь Бородина была закрыта изнутри.