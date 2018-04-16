Следователи начали проверку по факту смерти екатеринбургского журналиста, выпавшего из окна

По факту гибели екатеринбургского журналиста Максима Бородина назначена доследственная проверка. Пока у правоохранительных органов нет оснований считать, что его падение с пятого этажа произошло в результате несчастного случая.
«Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка. Оснований для возбуждения дела нет. Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай, признаков того, что совершалось преступление, нет», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
Максим Бородин был обнаружен соседями возле дома вечером 12 апреля, они вызвали скорую. По предварительной информации, по неизвестной причине журналист выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Кроме него в квартире на тот момент никого не было — сотрудники полиции отметили, что дверь была закрыта изнутри на щеколду. Сам журналист накануне уволился из екатеринбургского информагентства «Новый регион», чтобы продолжить работу уже в московском офисе этого же агентства. Утром 15 апреля он скончался в реанимация, так и не придя в себя.
Прощание с Максимом Бородиным назначено на 18 апреля. Всех, кто хочет проводить его в последний путь, ждут в траурном зале городской больницы №40 по адресу: улица Волгоградская, 189. Оттуда его повезут на Арамильское кладбище, где он и будет похоронен.