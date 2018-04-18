14:17 18 апреля 2018 0

На прощание пришли родные и коллеги корреспондента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прощание с журналистом Максимом Бородиным состоялось 18 апреля в Екатеринбурге. Церемония проходила в ритуальном зале городской клинической больницы №40. Почтить память Максима пришли около 100 человек — его родственники и коллеги-журналисты из разных изданий. Прощание длилось около часа, после чего поехали на Арамильское кладбище.

Как сообщало «URA.RU», сотрудник информагентсва «Новый день» Максим Бородин 12 апреля выпал из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже. Журналиста лежащим на земле обнаружили соседи. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

Бородин накануне уволился из екатеринбургского информагентства «Новый день», чтобы продолжить работу уже в московском офисе этого же агентства. Руководитель издания Полина Румянцева отмечала, что коллеги «не исключают и криминал», объяснив это тем, что журналист часто брался за конфликтные, резонансные темы. 15 апреля Бородин скончался в реанимации, так и не придя в сознание.

По факту смерти выпавшего из окна екатеринбургского журналиста следователи начали доследственнную проверку. Как выяснили правоохранительные органы, в тот момент, когда Максим выпал из окна, в квартире, кроме него, никого не было. Сотрудники полиции также отметили, что дверь была закрыта изнутри на щеколду. «Оснований для возбуждения дела нет. Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай», — пояснили нашему агентству в СКР по Свердловской области.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU