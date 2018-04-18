{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
14:17  18 апреля 2018 0

В Екатеринбурге простились с журналистом Максимом Бородиным. ФОТО

Прощание с максимом Бородиным. Екатеринбург, бородин максим
На прощание пришли родные и коллеги корреспондентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прощание с журналистом Максимом Бородиным состоялось 18 апреля в Екатеринбурге. Церемония проходила в ритуальном зале городской клинической больницы №40. Почтить память Максима пришли около 100 человек — его родственники и коллеги-журналисты из разных изданий. Прощание длилось около часа, после чего поехали на Арамильское кладбище.

Как сообщало «URA.RU», сотрудник информагентсва «Новый день» Максим Бородин 12 апреля выпал из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже. Журналиста лежащим на земле обнаружили соседи. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

Новость по теме
Екатеринбургский журналист выпал из окна пятого этажа. «Нашли лежащим на земле»

Бородин накануне уволился из екатеринбургского информагентства «Новый день», чтобы продолжить работу уже в московском офисе этого же агентства. Руководитель издания Полина Румянцева отмечала, что коллеги «не исключают и криминал», объяснив это тем, что журналист часто брался за конфликтные, резонансные темы. 15 апреля Бородин скончался в реанимации, так и не придя в сознание.

По факту смерти выпавшего из окна екатеринбургского журналиста следователи начали доследственнную проверку. Как выяснили правоохранительные органы, в тот момент, когда Максим выпал из окна, в квартире, кроме него, никого не было. Сотрудники полиции также отметили, что дверь была закрыта изнутри на щеколду. «Оснований для возбуждения дела нет. Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай», — пояснили нашему агентству в СКР по Свердловской области.

Прощание с максимом Бородиным. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прощание с максимом Бородиным. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прощание с максимом Бородиным. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров