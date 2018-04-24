ГИБДД предложила разыгрывать автомобильные номера на аукционе

ГИБДД России рассматривает вопрос о розыгрыше государственных регистрационных знаков транспортных средств на аукционах. Это позволит исключить «коррупционные моменты», считает глава ведомства Михаил Черников.
«В рамках проекта закона „О регистрации транспортных средств“ планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится», — пояснил Черников. Также планируется встраивать в госномера электронные чипы, что улучшит работу систем фотовидеофиксации, передает «Коммерсант».
Кроме того, ГИБДД рассматривает вопрос о введении электронного ПТС, а также ограничений на регистрацию автомобилей, находящихся в залоге. Это позволит решить проблему покупки автомобиля, который фактически принадлежит кредитной организации.
Ранее сообщалось о планах ГИБДД по изменению правил сдачи экзаменов на права. Ведомство хочет объединить сдачу экзамена на автодроме и в городе, писала «Национальная служба новостей».