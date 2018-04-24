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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:08  24 апреля 2018 0

ГИБДД предложила разыгрывать автомобильные номера на аукционе

Випы прибыли на выставку ИТАР-ТАСС. Екатеринбург, правительственные машины, вип номера
Теперь водители смогут выбрать номера по душе, если выиграют торгиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГИБДД России рассматривает вопрос о розыгрыше государственных регистрационных знаков транспортных средств на аукционах. Это позволит исключить «коррупционные моменты», считает глава ведомства Михаил Черников.

«В рамках проекта закона „О регистрации транспортных средств“ планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится», — пояснил Черников. Также планируется встраивать в госномера электронные чипы, что улучшит работу систем фотовидеофиксации, передает «Коммерсант».

Кроме того, ГИБДД рассматривает вопрос о введении электронного ПТС, а также ограничений на регистрацию автомобилей, находящихся в залоге. Это позволит решить проблему покупки автомобиля, который фактически принадлежит кредитной организации.

Ранее сообщалось о планах ГИБДД по изменению правил сдачи экзаменов на права. Ведомство хочет объединить сдачу экзамена на автодроме и в городе, писала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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