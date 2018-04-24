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Главные новости Тюменской области
14:11  24 апреля 2018 0

Неизвестные «снайперы» расстреливают окна офисов и автомобили возле тюменской прокуратуры. ФОТО

От хулиганов страдают офисы и машиныФото: из группы «Инцидент.Тюмень» во ВКонтакте

Жители Тюмени пожаловались, что в одном из дворов города неизвестные стреляют по окнам офисов и лобовым стеклам припаркованных автомобилей. В полиции пообещали разобраться.

«Ялуторовская, 29. Обстреливают машины и окна ближайших офисов. Первое и третье фото — обстреляно лобовое стекло автомобиля», — цитирует администрация группы «Инцидент.Тюмень» во «ВКонтакте» письмо от своего подписчика. К обращению прикладываются снимки пострадавшей машины. Отмечается, что через два дома от места происшествия находится здание городской прокуратуры.

Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Тюмени, в дежурную часть заявлений от граждан не поступало. Тем не менее полицейские начали проверку по собственной инициативе. «Рапорт по факту появления сообщений в соцсетях составлен. По данному рапорту начата проверка. О ее результатах сообщим отдельно», — рассказал корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина. Получить комментарий в прокуратуре не удалось — в пресс-службе надзорного ведомства не брали трубку.

Игорь Чукреев
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