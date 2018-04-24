Жители Тюмени пожаловались, что в одном из дворов города неизвестные стреляют по окнам офисов и лобовым стеклам припаркованных автомобилей. В полиции пообещали разобраться.
«Ялуторовская, 29. Обстреливают машины и окна ближайших офисов. Первое и третье фото — обстреляно лобовое стекло автомобиля», — цитирует администрация группы «Инцидент.Тюмень» во «ВКонтакте» письмо от своего подписчика. К обращению прикладываются снимки пострадавшей машины. Отмечается, что через два дома от места происшествия находится здание городской прокуратуры.
Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД РФ по Тюмени, в дежурную часть заявлений от граждан не поступало. Тем не менее полицейские начали проверку по собственной инициативе. «Рапорт по факту появления сообщений в соцсетях составлен. По данному рапорту начата проверка. О ее результатах сообщим отдельно», — рассказал корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина. Получить комментарий в прокуратуре не удалось — в пресс-службе надзорного ведомства не брали трубку.