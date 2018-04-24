В Москве простились с народной артисткой Ниной Дорошиной

Во вторник, 24 апреля, состоялось прощание с советской и российской актрисой театра и кино Ниной Дорошиной. Церемония прошла в театре «Современник». Панихида началась в 11.00 (по московскому времени), позднее состоится отпевание в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище.
По словам представителей театра, народную артистку похоронят рядом с ее родственниками в семейной могиле, сообщает «Пятый канал». Отметим, что Нина Дорошина скоропостижно скончалась на 84 году жизни 21 апреля в Москве. Накануне она жаловалась на плохое самочувствие. Ей вызвали карету скорой помощи, однако от госпитализации актриса отказалась. По предварительным данным, у нее были проблемы с сердцем, напоминает «Национальная служба новостей».
Нина Дорошина дебютировала на сцене в январе 1958 года. Годом позже она начала служить в театре «Современник». Всенародную любовь артистка снискала после исполнения главной роли в фильме «Любовь и голуби», пишет «Русская планета».