Хлопонин продал дом в Италии Прохорову и стал самым богатым членом правительства

19:03 24 апреля 2018 0

Вице премьер в 2017 году заработал 2,9 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер Александр Хлопонин смог заработать рекордные 2,9 млрд рублей в прошлом году за счет продажи своей итальянской виллы. Покупателем стал офшор, принадлежащий бизнесмену Михаилу Прохорову.

Представитель вице-премьера Наталья Платонова объяснила резкий рост его доходов именно продажей недвижимости, сообщает «Русская служба BBC». «Эта сумма в районе его зарплаты на работе. Большую часть дохода формирует сделка по продаже недвижимости», — сказала она. При этом если предположить, что в 2017 году Хлопонин заработал столько же, сколько за год предшествующий (9,9 млн рублей), то получается, что он мог продать свою виллу за 2,89 млрд рублей или 44 млн евро.

Вилла появилась в собственности Александра Хлопонина в 2008 году, а в 2017 году эта недвижимость была продана. Согласно кадастровой выписке, теперь она принадлежит компании, которая контролируется кипрским офшором Михаила Прохорова — Neptolino Holdings. Представитель ОНЭКСИМ эту информацию подтвердил. Сколько на самом деле компания заплатила за виллу, не уточняется. Впрочем, эксперты по недвижимости говорят, что она едва ли может быть оценена в 40 млн евро. Между тем Прохоров и Хлопонин являются близкими друзьями еще с тех пор, когда они учились в одной группе в Московском финансовом институте.

Эксперты едва ли видят какую-либо подоплеку в продаже виллы Хлопониным даже по завышенной цене. «Чиновники сейчас избавляются от иностранной недвижимости, потому что есть гласные и негласные рекомендации не иметь имущества за рубежом — это не антикоррупционная, а внешнеполитическая тенденция», — сказала заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Елена Панфилова. Нарушение имело бы место в том случае, если бы чиновник продолжал пользоваться виллой, не указав это в декларации, говорят эксперты. Однако заместитель гендиректора «Трасперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает, что сделкой могут заинтересоваться европейские правоохранители, так как ее стоимость разительно отличается от средней цены по рынку. По его мнению, это может быть расценено как попытка отмывания денег.