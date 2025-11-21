Журнал Valeurs Actuelles уточняет, что Запад выглядит максимально раздробленным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разобщенность интересов западных стран и перекладывание ими ответственности за содержание Украины создают стратегическую уязвимость в отношениях с Россией. Об этом сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.

«Запад, далекий от идеи единого альянса вокруг Украины, выглядит максимально раздробленным... От Лондона до Парижа заявлений о решимости уже недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил в отношениях с Россией», — сказано в сообщении.