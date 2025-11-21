Логотип РИА URA.RU
В мире

Запад потерял возможность изменить баланс сил с Москвой

22 ноября 2025 в 04:59
Журнал Valeurs Actuelles уточняет, что Запад выглядит максимально раздробленным

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разобщенность интересов западных стран и перекладывание ими ответственности за содержание Украины создают стратегическую уязвимость в отношениях с Россией. Об этом сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.

«Запад, далекий от идеи единого альянса вокруг Украины, выглядит максимально раздробленным... От Лондона до Парижа заявлений о решимости уже недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил в отношениях с Россией», — сказано в сообщении.

Также в журнале указывается, что в различных сценариях, которые рассматривались международными аналитическими центрами, Россия не проиграет конфликт, а положение Украины будет ухудшаться. Также отмечается, что совокупность факторов может привести к краху правящих элит стран НАТО.

