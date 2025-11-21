Запад потерял возможность изменить баланс сил с Москвой
Журнал Valeurs Actuelles уточняет, что Запад выглядит максимально раздробленным
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Разобщенность интересов западных стран и перекладывание ими ответственности за содержание Украины создают стратегическую уязвимость в отношениях с Россией. Об этом сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.
«Запад, далекий от идеи единого альянса вокруг Украины, выглядит максимально раздробленным... От Лондона до Парижа заявлений о решимости уже недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил в отношениях с Россией», — сказано в сообщении.
Также в журнале указывается, что в различных сценариях, которые рассматривались международными аналитическими центрами, Россия не проиграет конфликт, а положение Украины будет ухудшаться. Также отмечается, что совокупность факторов может привести к краху правящих элит стран НАТО.
