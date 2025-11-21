В украинской разведке ожидают ухудшения переговорных позиций Киева

Украинские силовики дали неутешительный прогноз по предстоящим переговорным процессам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Затяжное продолжение конфликта не улучшит переговорные позиции Киева. Такой прогноз о вероятном ухудшении ситуации для Украины дала государственная разведка. Об этом пишут западные СМИ.

«Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? К тому моменту предполагаемая сделка не станет лучше», — пишет журнал Economist со ссылкой на собственный источник.

Ранее глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что сейчас для Киева нет «переговорного окна». Возобновление переговоров возможно лишь в апреле при условии, что Украина сможет пережить зиму, заявлял общественник.

