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Главные новости Югры
19:33  24 апреля 2018 0

Девочка в ХМАО утопила в кипятке новорожденных щенков. Горожане собираются на акцию у ее дома. ФОТО

Антисанитарийный пустырь с собаками вместо Центрального рынка. Екатеринбург., бродячая собака, щенок
Щенята были слишком малы, чтобы спастисьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Юная жительница Нижневартовска по поручению матери варварски убила и выбросила из окна двух новорожденных щенков. Возмущенные горожане обратились в полицию и угрожают пикетами у дома, в котором живут живодеры.

Инцидент произошел вечером 23 апреля на улице Интернациональная. Под ноги прохожим на обледенелый асфальт упал сначала один крохотный щенок, а затем и второй. Первый разбился насмерть, а второй еще подавал признаки жизни. Через несколько минут на место ЧП прибыл вызванный очевидицами наряд полиции.

Как выяснилось, убить новорожденных щенят поручила своей 17-летней дочери мать. Едва щенки успели появиться на свет, юная хозяйка отобрала их у собаки и залила кипятком из чайника. Невероятно, но после этого они не умерли. Тогда девушка вышвырнула их с балкона. Семья благополучная, сама девушка также не привлекала внимание правоохранителей, сообщили порталу nv86.ru в городском УМВД.

Пока полицейские разбираются с обстоятельствами ЧП, горожане готовятся к акциям у «нехорошего» дома. 25 апреля вартовчан призывают прийти (в том числе с собаками) к семи вечера по адресу Интернациональная, 14. Число комментариев в соцсетях, где выложены шокирующие фото, вплотную приблизилось к тысячной отметке. «Какие родители такие и дети! Значит родители так воспитали»; «Это ж надо утопить их в кипятке, потом скинуть, во ребенок мыслит, «Вот это воспитание. Видимо, жестокость в данной семье считается нормой. Яблоко от яблони не далеко падает», «Неужели нельзя было отдать их в добрые руки. Пусть они каждый день ей во сне приходят и не дают о себе забыть», — пишут пользователи группы «ЧП [В] Нижневартовске», во «Вконтакте».

Владимир Васин
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