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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:07  24 апреля 2018 0

Ведущая из «Давай поженимся» поспорила с Кадыровым об отмене ЗАГСов

По мнению телеведущей, штамп в паспорте защищает женщину@syabitova_roza, Instagram

Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что не согласна с высказыванием главы республики Чечня Рамзана Кадырова по поводу бракосочетания. Ранее он выступил против регистрации браков в ЗАГСе, отметив, что «это недоверие между мужем и женой». Сябитова парировала, указав, что доверие зависит от людей, а не от штампа в паспорте.

«Регистрация необходима. Это правильно. Штамп в паспорте особенно защищает женщину. Как хранительница очага и мать своих детей, она защищена в правах и во всем остальном. Она не останется без штанов, если сравнивать с сожительством, где с чем пришла, с тем ушла, плюс еще детей с собой возьмешь», — цитирует «Национальная служба новостей» Сябитову. Она подчеркнула, что в случае развода разбирательство будет «достаточно серьезным».

В заключение Сябитова отметила, что женщины будут любить независимо от наличия штампа, «но штамп для женщин дает гарантию того, что она имеет законное право перед государством», — заключила телесваха. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как намерен бороться с выходцами с Северного Кавказа, которые выступают на стороне боевиков в Сирии и Ираке, передает RT.

Иван Шестак
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