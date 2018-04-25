На Южном Урале учительница умерла во время урока

В многопрофильном лицее Магнитогорска учительница истории скончалась во время урока. По предварительным данным, причиной мгновенной смерти стал оторвавшийся тромб.
Трагедия произошла 21 апреля. Педагог вела урок истории у десятиклассников. В один момент женщине внезапно стало плохо, она присела за свой стол и через несколько секунд упала на пол. Ученики сразу же стали звонить в скорую, а затем побежали в соседний кабинет за помощью, где проходил урок ОБЖ, передает челябинский канал 31tv.
Сотрудники скорой помощи приехали через 20-25 минут, однако, медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины. Предварительной причиной смерти 44-летней учительницы стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что на свое здоровье она никогда не жаловалась.