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06:07  25 апреля 2018 0

На Южном Урале учительница умерла во время урока

Дети и карантин. Екатеринбург, школьный класс, карантин, учебный процесс
Трагедия произошла во время урока истории у десятиклассниковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В многопрофильном лицее Магнитогорска учительница истории скончалась во время урока. По предварительным данным, причиной мгновенной смерти стал оторвавшийся тромб.

Трагедия произошла 21 апреля. Педагог вела урок истории у десятиклассников. В один момент женщине внезапно стало плохо, она присела за свой стол и через несколько секунд упала на пол. Ученики сразу же стали звонить в скорую, а затем побежали в соседний кабинет за помощью, где проходил урок ОБЖ, передает челябинский канал 31tv.

Сотрудники скорой помощи приехали через 20-25 минут, однако, медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины. Предварительной причиной смерти 44-летней учительницы стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что на свое здоровье она никогда не жаловалась.

Александр Черноскутов
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