Челябинцам без опыта работы готовы платить 178 тысяч рублей в месяц

В Челябинской области соискателям без опыта работы некоторые компании готовы платить 178,2 тысячи рублей ежемесячно. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», на такой доход могут рассчитывать курьеры.
«В третьем квартале самыми высокооплачиваемыми в регионе сотрудниками без опыта работы стали курьеры. В среднем за полный день им предлагали 178,2 тысячи рублей в месяц, что на 21% выше, чем годом ранее. В их обязанности обычно входит доставка товаров и документов, работа с клиентами и соблюдение маршрутов доставки», — пояснили URA.RU в офисе «Авито Работы».
Второе место в рейтинге высокооплачиваемых вакансий для новичков заняли барберы. Им работодатели в среднем предлагали 147,5 тысячи рублей в месяц, что на 40% больше, чем год назад. Тройку лидеров замкнули шиномонтажники с зарплатными предложениями в 135,6 тысячи рублей.
Эксперты также отметили профессии с самым быстрорастущим спросом на кандидатов без опыта. Лидерами по росту числа вакансий стали изолировщики, где предложения увеличились почти в 2,5 раза. За ними оказались отделочники с аналогичным ростом, далее — ремонтники (спрос удвоился).
«Мы наблюдаем устойчивый рост числа предложений для кандидатов без опыта, особенно в наиболее дефицитных отраслях, где требуются кадры. Это касается складской логистики, производства, сферы строительства и ремонта», — заявил URA.RU директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.
По словам эксперта, соискатели стали активнее откликаться на такие вакансии. Наибольший рост откликов зафиксирован на позиции электрогазосварщиков, работников теплицы и авторазборщиков. Для многих челябинцев трудоустройство на указанные позиции стало первым шагом в профессию с перспективой дальнейшего роста.
