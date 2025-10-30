Челябинские квартиры на «вторичке» дорожают быстрее новостроек

Вторичные квартиры в городе за месяц подорожали на 2,7% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в октябре 2025 года квартиры на первичном рынке выросли в цене на 1,1%, а на вторичке — на 2,7%. Жилье в новостройках подорожало в среднем до 5 920 000 рублей за объект, а на «вторичке» — до 8 739 000 рублей за квартиру, сообщается на сайте о недвижимости.

«Динамика цен на „вторичке“, еще недавно отстававшая от „первички“, сейчас сравнялась с ней. Ипотека все еще остается на заградительном уровне на обоих рынках, а в этих условиях покупатель выбирает то, что дешевле», — сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В октябре 2025 года стоимость квартир в новостройках Челябинска достигла 155 231 рублей за квадратный метр, на вторичном рынке квартиры стали продавать по 108 870 рублей за квадрат. В целом по России квартиры на вторичном рынке сейчас на 19% дешевле новостроек.

