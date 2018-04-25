Экс-главе челябинского УФНС грозит 8,5 лет колонии и штраф в 27 миллионов

В Центральном районном суде Челябинска 25 апреля в прениях сторон выступят экс-начальник налоговой службы региона Александр Путин и депутат гордумы Сергей Новожилов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда. Оба обвиняются в коррупции. Ранее прокуратура потребовала для Путина 8,5 лет и для 7,5 лет колонии строгого режима. Гособвинение также считает, что экс-налоговик и депутат должны выплатить государству в виде штрафов по 27 млн рублей.
Обвиняемых задержали в октябре 2014 года, после чего они были помещены под домашний арест. Александр Путин обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, а Сергей Новожилов — в даче такой взятки и внесении в единые госреестры заведомо недостоверных сведений.
По версии следствия, депутат сделал в квартире начальника УФНС дорогой ремонт с закупкой мебели на сумму 1,5 млн рублей за счет принадлежащей ему фирмы ООО «Архитектура и строительство». Взамен Путин обеспечил фирмам парламентария победы в тендерах его ведомства, напоминает «URA.RU». Отметим, что фигуранты дела женаты на родных сестрах.