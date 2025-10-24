Челябинские слухи: Текслер изменит структуру правительства

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер готовится к общению с челябинцами и кадровым перестановкам. Оппозиция отказалась от зарплат в челябинском парламенте. Новый бюджет области примут с задержкой. Государственные менеджеры переформатируют элитарные проекты Константина Струкова. Главный дорожник Челябинска Ринат Кучитаров готовится выйти из СИЗО, а скандальный бизнесмен делает все, чтобы там остаться. Об этом и многом другом читайте в «Слухах» на URA.RU.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Текслер готовится к прямой линии

Алексей Текслер готовится к прямому общению с челябинцами

Губернатор Алексей Текслер готовится к прямой линии. Само мероприятие пройдет в начале декабря.

«Будут прямые включения с мест, вопросы по интернету. Все министры и главы должны быть на рабочих местах — у мониторов компьютеров, чтобы в любой момент могли включиться в процесс. В целом почти все как в предыдущие годы, но будет еще одна интересная особенность, которую пока держат в секрете», — говорят в кулуарах.

Грязев уйдет в КСП

В челябинском минфине обсуждают грядущую отставку первого замминистра Александра Грязева. Если быть точнее, то речь идет о его переходе на новую должность.

«Он станет заместителем председателя Контрольно-счетной палаты региона. С председателем КСП Андреем Пшеницыным он знаком еще с тех времен, когда Пшеницын руководил минфином. Собственно говоря, именно Пшеницын пролоббировал Грязева на ставку одного из двух своих замов. Впрочем, сейчас у Пшеницына один заместитель, Юрий Подшивалов. Но скоро структуру КСП пересмотрят, и замов будет два. Одну ставку займет аудитор Александр Кондрашов, другую — Грязев. А Подшивалов готовится к переходу на другую работу», — говорят в кулуарах.

Наумов хочет стать одномандатником

Станислав Наумов раздумывает: не поменять ли формат участия в выборах?

Уроженец Магнитогорска, депутат Госдумы Станислав Наумов подумывает о том, чтобы пойти на выборы в 2026 году как одномандатник. В 2021 году он избрался по федеральным спискам ЛДПР.

«Наумов хочет стать одномандатником и при этом избраться в родной Челябинской области. Ну, пока это только планы», — рассказал источник.

Конкуренты ЕР от ставок отказались

В итоге почти все ставки депутатов на освобожденной основе в новом составе челябинского заксобрания получит фракция ЕР. Среди их конкурентов заявки на такие ставки подали только фракции «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». На первом заседании было принято решение, что руководитель фракции справедливоросов Василий Швецов будет работать на освобожденной должности как вице-спикер ЗСО.

«Эсеры подумывали взять еще одну ставку для Ксении Морозовой, но в итоге от этих планов отказались. Ну а Максим Гулин („Новые люди“) будет работать на освобожденной должности, как и обещали, председателем комитета», — толкуют в кулуарах.

Бюджет рассмотрят в ноябре...

Параметры бюджета придется дополнительно пересчитать

Как сообщают источники, проект бюджета на 2026 год будет рассмотрен на ноябрьской сессии ЗСО. А не на октябрьской, как это планировалось.

«Появились новые вводные. Надо уточнить параметры с учетом социальной направленности. Поэтому перенесли на ноябрь. По срокам успевают», — пояснил источник.

...и поменяют структуру правительства

Еще, по словам источников, в челябинском заксобрании скоро рассмотрят вопрос по изменению структуры. Если точнее, в правительстве появится новая должность.

«Пока подробности не раскрывают. Но эта должность будет касаться непосредственно самого заксобрания. Ясность появится, когда документы поступят в ЗСО», — шепчутся в кулуарах.

Плохих получил шанс

Кадровые перестановки в Брединском районе поставлены на паузу

Говорят, что глава Брединского района Николай Плохих, которому прочили отставку, стал набирать очки. Еще недавно Плохих ругали за провалы по всем показателям.

«А он вдруг взял и подтянулся! Показатели пошли вверх. Отставка пока откладывается. Есть шанс сохранить свой пост. Если, конечно, к окончанию конкурса на главу ситуация не ухудшится», — рассказал источник.

Против Родионова собирают оппозицию,...

Экс-депутат гордумы Челябинска, а ныне врио главы Чесменского района Виталий Родионов активно вникает в дела нового для себя муниципалитета. Все идет к тому, что он выиграет конкурс на главу. Но выигрыша в конкурсе мало: надо, чтобы кандидатуру Родионова поддержали местные депутаты.

«Все знают, что Родионов креатура областных властей, но в депутатском корпусе есть те, кто решил „показать зубы“ области. Мол, найдем своего кандидата и будем поддерживать. Таких, правда, немного, но они есть. Болтают, решили сделать ставку на одного фермера, который уже подал заявление для участия в конкурсе на главу», — говорят в Чесме.

...так уже было

Татьяна Жморщук сполна испытала на себе интриги оппозиции

Кстати, именно игры нескольких депутатов Чесменского района стали причиной внезапной отставки главы Татьяны Жморщук. У областных властей еще не было «дорожной карты» по смене власти в муниципалитете. Хотя имелось понимание, что ее менять надо.

«Как раз тогда группа депутатов стала вести себя странно. Заявили, что именно им решать, кому управлять районом и область им не указ. Об этом узнали в Челябинске и после Жморщук подала заявление об отставке. К слову, сама не захотела играть в депутатские игры», — говорят инсайдеры.

Дело Харченко скоро уйдет в суд...

По словам источников, заканчивается расследование уголовного дела первого замминистра дорожного хозяйства региона Станислава Харченко. Останется дождаться обвинительного заключения, и материалы уйдут в суд. Харченко обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

«Превышение полномочий Харченко не признает. К тому же корысти в его действиях не установлено. Взятку, подарок в виде мобильного телефона, не занесенного в декларацию, он признал. Ну а дальше все на усмотрение суда», — говорят в кулуарах.

...и все зависит от приговора Колозяну

Судьба министра зависит от показаний осужденного дорожника

Очень многое в судьбе первого замминистра дорожного хозяйства региона Станислава Харченко зависит от владельца «УралДорСтроя» Нвера Колозяна. Он уже отбывает срок за дачу взяток, а его показания легли в основу целой серии материалов в отношении чиновников челябинского миндора. Скоро Колозяна будут судить по новому делу — за мошенничество при строительстве дороги «Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык».

«Эта же дорога фигурирует в деле Харченко. И если суд установит, что миндор накосячил при приемке работ, то Харченко будет трудно доказать свою невиновность», — пояснил источник.

Вахатов хочет остаться в СИЗО,...

Говорят, что руководитель проекта «Увильды парк» Алексей Вахатов, обвиняемый в даче взяток менеджерам Сбербанка, хочет как можно быстрее дождаться приговора. В колонию Вахатов ехать не собирается, но это не связано с тем, что он надеется на условный срок. Учитывая его прежнюю судимость, рассчитывать на снисхождение суда, по словам источников, не приходится.

«Вахатов хочет и после приговора остаться в СИЗО. Работать в хозчасти. Проще говоря, баландером. Между прочим, во время первой отсидки он тоже в СИЗО оставался, в хозчасти», — говорит источник.

...боится кредиторов?

Алексей Вахатов в камере СИЗО чувствует себя хотя бы в безопасности

Говорят, одной из причин, по которой руководитель проекта «Увильды парк» Алексей Вахатов хочет остаться после приговора в СИЗО, якобы является страх. Ему страшно, что до него дотянутся кредиторы.

«Он очень многим задолжал. В СИЗО все-таки спокойней. Кредиторам сложнее предъявить претензии», — пояснил источник.

Кучитаров готовится выйти на свободу

Экс-глава комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Ринат Кучитаров чуть воспрял духом. Он не смог добиться в облсуде полного оправдания, но все же ему снизили срок на один год — с 6 лет 9 месяцев до 5 лет 9 месяцев. В СИЗО Кучитаров находится с начала декабря 2022 года.

«Если учитывать, что при общем режиме сутки в СИЗО идут за полтора, то можно считать, что почти 4,5 года он уже отсидел. На УДО можно подавать хоть сейчас. Правда, какое-то время надо провести в колонии», — рассуждают в кулуарах.

В «Челябинск-сити» ждут снижения цен на фитнес

Челябинский фитнес окончательно перестает быть элитарным

Ходят упорные слухи, что вот-вот снизятся цены на зал фитнеса в «Челябинск-сити». И связано это с национализацией холдинга «Южуралзолото».

«Зал был едва ли не самый дорогой в городе, а скорее всего — самый дорогой. Такова была политика экс-владельца ЮГК Константина Струкова, культивировавшего элитарность где только можно. В итоге отлично оснащенный зал работал в убыток. После перехода „Южуралзолота“ государству новые управленцы намерены исправить эту ситуацию», — поговаривают в бизнес-кругах.

В ЮУГМУ выбирают ректора

В Южно-Уральском государственном медуниверситете (ЮУГМУ) готовятся к выборам ректора. Вуз в качестве врио руководителя с марта 2024 года возглавляет Ольга Абрамовских. Ее предшественник, Александр Мирошниченко, приехавший из Томска, проработал как врио ректора чуть больше года. Ушел в отставку, не дожидаясь выборов ректора, так как ему предложили работу в Москве. Хотя областные власти имели на Мирошниченко серьезные виды в рамках совместных проектов.

«Ну а сейчас делают ставку на Абрамовских. Уже хотя бы потому, что она училась в этом вузе и ее жизнь связана именно с Челябинском. Проще говоря, будут ее поддерживать», — пояснил источник.

Кто заплатит за концепцию «Мишлена»

Дмитрий Модестов продает свой ресторан за слишком большие деньги

Челябинские рестораторы с любопытством наблюдают за тем, как идет продажа ресторана «Профессорский». Само заведение на этапе открытия позиционировалось как ресторан, работающий по традициям «Мишлена». Но, видимо, у основателя ресторана Дмитрия Модестова дела шли не так успешно, и он теперь пытается «Профессорский» продать. Ресторан выставляли за 11 млн рублей. Сам он считает, что «Профессорский» стоит около 25 млн рублей, и объявление по его требованию сняли.

«Цена очень высока, учитывая, что еще и помещение в аренде. Впрочем, и в самом ресторане цены были запредельные. Модестов же обижен на всех, в том числе на челябинцев. Не стесняясь, ругает горожан, которые не хотели тратиться на его блюда. Был расчет на богатых и известных клиентов, но VIP предпочли другие заведения», — говорят рестораторы.

Кофейни вернули клиентов

Владельцы челябинских кофеен приятно удивлены тенденциями последнего месяца. В заведения массово возвращаются клиенты, залы заполнены и перед началом рабочего дня, и в обед.

«Ларчик открывается просто: бизнесмены и прочие VIP после того, как заблокировали возможность звонков и видеообщения в Telegram и WatsApp, стали все чаще общаться напрямую. А где это делать, как не в кофейнях?» — рассуждают источники.

В Челябинске сметают с прилавков «винтажные» телефоны

Проводные телефоны работают в моменты отключения мобильной связи

Тем временем в магазинах электроники удивляются волне спроса на проводные телефоны. Самые простые модели, которые в последнее время едва не успели превратиться в винтаж.

«Проводные телефоны сейчас массово покупают в офисы и госучреждения. И бизнесмены, и чиновники страхуются на тот случай, если в регионе и его столице придется ограничивать мобильную связь в рамках борьбы с дронами», — утверждают инсайдеры.