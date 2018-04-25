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Главные новости Курганской области
15:46  25 апреля 2018 3

В черте Кургана нашли больше десятка свалок, на которых размножаются грызуны. ФОТО

Свалка мусора в частном секторе города не перекрестке улиц Чкалова и Зеленой. Курган, помойка, грязь, частный сектор, мусор, свалка
Стихийные свалки стали острой проблемой для КурганаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане специалисты назвали адреса стихийных свалок, которые несут угрозу для здоровья человека. Исследование свалок подготовили эксперты областного центра гигиены и эпидемиологии, всего таких мест в городе оказалось 15.

Выяснилось, что требованиям СанПиНа не соответствуют территории по адресам:

— ул. Челябинская, 24 — ул. Мичурина, 2б;

— поселок Механический, 13, 15;

— ул. Почтовая, 70;

— ул. Доватора — бульвар Мира;

— ул. Декабристов, 93;

— ул. Вагонная, 4;

— ул. Южная, 51;

— ул. Гагарина, 38а;

— ул. Гагарина, 48;

— ул. Бородина — ул. Фрунзе;

— ул. Артема, 9;

— ул. Артема, 28а — 32;

— ул. Артема, 35;

— ул. Артема, 40;

— ул. Артема, 44.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Курганской области, свалки мусора являются рассадником инфекционных заболеваний из-за живущих на них грызунов. «Наличие несанкционированных свалок на территории жилой застройки, особенно в частном секторе, гаражных и садоводческих кооперативах, прилегающих лесных массивах является кормовой базой для грызунов и приводит к увеличению их численности», — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что в прошлом году количество крыс и мышей на территории региона было неудовлетворительным: весной численность составила 2,2% от общего количества регистрируемых животных, осенью — 6,2%. «Осень — тот период, когда грызуны идут с природных территорий к жилью человека. Весной они совершают обратную миграцию, но могут задерживаться на территории города именно из-за свалок», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе управления. Ожидается, что в 2018-м численность грызунов сохранится на уровне многолетних значений.

Свалка мусора в частном секторе города не перекрестке улиц Чкалова и Зеленой. Курган, помойка, школьница, девочка, мусор, свалка
Жителей поселка Северный беспокоит тесное соседство с крысами
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ранее «URA.RU» сообщало, что жители поселка Северный в Кургане пожаловались на нашествие крыс в домах из-за расположившейся поблизости свалки. В компании по вывозу мусора агентству пояснили, что такая ситуация сложилась из-за нежелания самих курганцев оплачивать коммунальные услуги.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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