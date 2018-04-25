В Кургане специалисты назвали адреса стихийных свалок, которые несут угрозу для здоровья человека. Исследование свалок подготовили эксперты областного центра гигиены и эпидемиологии, всего таких мест в городе оказалось 15.
Выяснилось, что требованиям СанПиНа не соответствуют территории по адресам:
— ул. Челябинская, 24 — ул. Мичурина, 2б;
— поселок Механический, 13, 15;
— ул. Почтовая, 70;
— ул. Доватора — бульвар Мира;
— ул. Декабристов, 93;
— ул. Вагонная, 4;
— ул. Южная, 51;
— ул. Гагарина, 38а;
— ул. Гагарина, 48;
— ул. Бородина — ул. Фрунзе;
— ул. Артема, 9;
— ул. Артема, 28а — 32;
— ул. Артема, 35;
— ул. Артема, 40;
— ул. Артема, 44.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Курганской области, свалки мусора являются рассадником инфекционных заболеваний из-за живущих на них грызунов. «Наличие несанкционированных свалок на территории жилой застройки, особенно в частном секторе, гаражных и садоводческих кооперативах, прилегающих лесных массивах является кормовой базой для грызунов и приводит к увеличению их численности», — уточнили в ведомстве.
Там также добавили, что в прошлом году количество крыс и мышей на территории региона было неудовлетворительным: весной численность составила 2,2% от общего количества регистрируемых животных, осенью — 6,2%. «Осень — тот период, когда грызуны идут с природных территорий к жилью человека. Весной они совершают обратную миграцию, но могут задерживаться на территории города именно из-за свалок», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе управления. Ожидается, что в 2018-м численность грызунов сохранится на уровне многолетних значений.
Ранее «URA.RU» сообщало, что жители поселка Северный в Кургане пожаловались на нашествие крыс в домах из-за расположившейся поблизости свалки. В компании по вывозу мусора агентству пояснили, что такая ситуация сложилась из-за нежелания самих курганцев оплачивать коммунальные услуги.