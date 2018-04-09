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15:01  09 апреля 2018 0

В Кургане вечная свалка спровоцировала нашествие крыс в домах. ФОТО

Свалка в спальном районе привлекает грызуновФото: Наталья Шпигель

В Кургане жители поселка Северный пожаловались на вечную свалку вблизи жилых домов. По их словам, из-за гор мусора они уже второй год вынуждены жить в тесном соседстве с крысами.

Как рассказала «URA.RU» горожанка Наталья Шпигель, плачевная ситуация с отходами на перекрестке улиц Чкалова и Зеленой складывается уже давно, однако с грызунами курганцы «познакомились» лишь в прошлом году. «Раньше долго не вывозили отходы от бараков. А когда их снесли, стало еще хуже — увезли общие мусорные баки. Люди продолжили выбрасывать на прежнее место, и образовалась свалка», — поделилась Наталья с агентством.

Она добавила, что жители частных домов теперь зимуют вместе с крысами, которые прогрызли стены, полы и фундаменты домов по всей округе. «Доходит до того, что крупы прячем в плиты и холодильник», — сетует собеседница. В администрации города «URA.RU» пообещали предоставить комментарий в ответ на письменный запрос.

Курганцы утверждают, что вовремя гасят коммунальные платежи
Фото: Наталья Шпигель

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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