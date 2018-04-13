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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
13:00  13 апреля 2018 1

В Кургане назвали виновных в крысином нашествии на частные дома

Власти рассмотрят возможность ликвидации свалки в этом годуФото: Наталья Шпигель

Свалка мусора, спровоцировавшая крысиное нашествие на частный сектор в Кургане, образовалась из-за нежелания жителей поселка Северный платить за коммунальные услуги. Об этом «URA.RU» рассказали в управляющей компании «Новый ресурс», которая занимается вывозом отходов в этом районе.

В организации уточнили, что мусор на перекрестке улиц Калинина и Чкалова скапливался постоянно, поэтому несколько лет назад специалисты полностью зачистили территорию и установили контейнеры. «Мы объясняли, что контейнеры — это очень удобно, специалисты администрации ходили по домам и вели беседы с населением. Однако договоры на обслуживание заключали единицы, некоторые почти сразу их расторгали — оказалось, что уборка им не нужна: они свой мусор сжигают, съедают и прочее», — заявил менеджер компании. В итоге содержание контейнеров стало убыточным и их убрали, однако местные жители продолжают по привычке выкидывать мусор на то же место. По словам собеседницы нашего агентства, для тех курганцев, у которых заключен договор на вывоз мусора, в поселок приезжают специальные машины и забирают накопленные отходы.

Как сообщили «URA.RU» в администрации города, информация о свалке поступила в городской департамент жилищного-коммунального хозяйства. Там рассмотрят возможность ее ликвидации в 2018 году.

Вера Чернышева
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