23:16 25 апреля 2018 0

Шарлю Азнавуру стало плохо во время репетиции перед концертом Фото: Roland Godefroy /wikimedia.org

В Петербурге отменен концерт известного французского исполнителя Шарля Азнавура. Прямо перед выступлением 93-летнему певцу стало плохо и он был доставлен в больницу. Об этом журналистам рассказали в большом концертном зале «Октябрьский».

«Концерт Шарля Азнавура переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста», — приводит ТАСС сообщение представителей театра, которые также отметили, что купленные билеты будут действительны и через год, однако желающие имеют возможность их вернуть.

По данным RT, музыканту стало плохо во время репетиции перед концертом.