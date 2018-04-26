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26 апреля 2018
25 апреля 2018
07:42  26 апреля 2018 2

Россияне перестали экономить на еде

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Потребители стали покупать более дорогие товарыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Число россиян, отдающих предпочтение сравнительно дешевым товарам и не совершающих импульсивные покупки, снизилось. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Потребительского индекса Иванова», проведенного Sberbank CIB. Аналитики опросили 2300 граждан в возрасте 18-65 лет, проживающих в 164 городах с населением более 100 тысяч человек.

Так, в первом квартале 2018 года доля респондентов, которые в предыдущие два-три месяца пытались сэкономить на основных продуктах питания, снизилась до 64%. В четвертом квартале показатель составлял 65%, а год назад — 70%. «Продолжается нормализация модели розничного потребления — потребители все меньше отдают предпочтение низким ценовым сегментам», — приводит сообщение аналитиков RNS.

При этом доля потребителей, целенаправленно покупающих товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика. 24% опрошенных (как и в четвертом квартале 2017 года) закупаются продуктами в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы приобрести товары со скидкой. Годом ранее показатель составлял 25%.

Ксения Томашова
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