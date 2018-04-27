Собчак рассказала правду о своей поездке в Крым

07:59 27 апреля 2018 0

Телеведущая не планирует посещения полустрова в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак опровергла слухи о том, что она якобы планирует посетить Крым. На своей странице в Instagram-аккаунте она отметила, что все эти сообщения не соответствуют действительности.

Свой пост Ксения Собчак начала с того, что назвала своих коллег, которые распространили информацию о ее планах посетить Крым, «журналистами-говноедами». Уже после неформального вступления телеведущая объяснила ситуацию относительно поездки на полуостров. Она напомнила, что действительно запрашивала разрешение на въезд для политической агитации перед президентскими выборами. Вместе с тем она не исключила возможность «законного (!) попадания на эту территорию». «Сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам», — заявила Собчак.

Напомним, в начале марта Ксения Собчак направила письмо в украинское посольство в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. После этого, появилась информация о том, что телеведущая и политик станет специальным гостем закрытой конференции для собственников бизнеса, которая должна пройти с 27 по 29 апреля в Крыму. Сообщение об участии Ксении Собчак в мероприятии до сих пор опубликовано на официальном сайте. Это удивило российского публициста и журналиста Дмитрия Ольшанского, который написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook.