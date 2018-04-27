{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,60
Динамика за 2 недели
Евро 76,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 апреля 2018
26 апреля 2018
07:59  27 апреля 2018 0

Собчак рассказала правду о своей поездке в Крым

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Телеведущая не планирует посещения полустрова в ближайшее времяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак опровергла слухи о том, что она якобы планирует посетить Крым. На своей странице в Instagram-аккаунте она отметила, что все эти сообщения не соответствуют действительности.

Свой пост Ксения Собчак начала с того, что назвала своих коллег, которые распространили информацию о ее планах посетить Крым, «журналистами-говноедами». Уже после неформального вступления телеведущая объяснила ситуацию относительно поездки на полуостров. Она напомнила, что действительно запрашивала разрешение на въезд для политической агитации перед президентскими выборами. Вместе с тем она не исключила возможность «законного (!) попадания на эту территорию». «Сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам», — заявила Собчак.

Напомним, в начале марта Ксения Собчак направила письмо в украинское посольство в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. После этого, появилась информация о том, что телеведущая и политик станет специальным гостем закрытой конференции для собственников бизнеса, которая должна пройти с 27 по 29 апреля в Крыму. Сообщение об участии Ксении Собчак в мероприятии до сих пор опубликовано на официальном сайте. Это удивило российского публициста и журналиста Дмитрия Ольшанского, который написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров