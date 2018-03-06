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06 марта 2018
21:28  06 марта 2018 0

Собчак запросила в посольстве Украины разрешение на въезд в Крым

Встреча Ксении Собчак со своими избирателями и волонтерами своего штаба. Москва, собчак ксения
Сейчас она ждет ответа от украинской стороныФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак обратилась к Киеву с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. Для этого политик направила письмо в украинское посольство в России и сейчас ждет ответа.

«Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — цитирует слова Собчак «Национальная служба новостей». Телеведущая добавила, что на полуострове планирует поговорить с крымскими татарами о проблемах, с которыми столкнулся этот народ.

Ранее Собчак заявила о том, что считает Крымский полуостров украинской территорией с точки зрения международного права, напоминает RT. В начале февраля 2018 года Собчак уже говорила, что будет спрашивать разрешения на въезд в Крым, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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