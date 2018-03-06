Собчак запросила в посольстве Украины разрешение на въезд в Крым

21:28 06 марта 2018 0

Сейчас она ждет ответа от украинской стороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак обратилась к Киеву с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. Для этого политик направила письмо в украинское посольство в России и сейчас ждет ответа.

«Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — цитирует слова Собчак «Национальная служба новостей». Телеведущая добавила, что на полуострове планирует поговорить с крымскими татарами о проблемах, с которыми столкнулся этот народ.

Ранее Собчак заявила о том, что считает Крымский полуостров украинской территорией с точки зрения международного права, напоминает RT. В начале февраля 2018 года Собчак уже говорила, что будет спрашивать разрешения на въезд в Крым, писало «URA.RU».