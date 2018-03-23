Собчак проведет закрытую конференцию в Крыму

Телеведущая и политик Ксения Собчак проведет закрытую конференцию для собственников бизнеса, которая пройдет с 27 по 29 апреля 2018 года в Крыму. Информация об этом появилась на официальном сайте организаторов мероприятия.
На сайте конференции отмечается, что мероприятие пройдет в SPA-отеле «Море» в Алуште. У частникам, помимо бизнес-тренингов, предлагается совместно посетить СПА и бани. «После прошлой Конференции около 20 человек остались в отеле еще на три дня, и это оказалось самым полезным и объединяющим опытом», — следует из сообщения организаторов.
Российский публицист и журналист, экс-редактор «Русской жизни» Дмитрий Ольшанский на своей странице Facebook» выразил удивление. «Простите, а как же разрешение правительства Украины на въезд на аннексированную территорию? Уже не нужно? Выборы прошли, все — и можно расслабиться и перестать валять дурака? Люблю, когда политики так простодушно, по-детски врут», — написал он в соцсети.
Ранее Ксения Собчак запросила у Украины въезд на территорию полуострова, писало RT. Ее ответили, что решение об этом будут принимать украинские пограничники, когда она попытается пересечь границу, напоминает «URA.RU». Также политик назвала Крым украинским с точки зрения международного права.