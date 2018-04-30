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30 апреля 2018
18:58  30 апреля 2018 0

104-летний ученый устал жить и решился на эвтаназию

Долгожитель Дмитрий Юмин. 100 лет. Екатеринбург, старик, старость, юмин дмитрий, морщины
Эвтаназия узаконена в Австралии с 2017 года только для неизлечимо больных людейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Старейший ученый Австралии Дэвид Гудолл поедет на процедуру эвтаназии в Швейцарию. 104-летний исследователь не хочет жить из-за множества болезней, которые его сильно ослабили, передает издание Australian.

По законам Австралии эвтаназия возможна для тех, кто неизлечимо болен и испытывает сильные страдания. Дэвид Гудолл не имеет такой болезни, однако у него столько недугов, что из-за них он не может и не хочет больше жить. Гудолл направил просьбу в швейцарское агентство, оказывающее услугу эвтаназии. Прошение было рассмотрено в кратчайшие сроки и одобрено представителями агентства. Активисты собрали почти 15 тысяч долларов, чтобы ученый мог поехать на эвтаназию. Вылететь в Швейцарию ученый планирует в начале мая, передает телеканал 360.

Гудолл профессор университета имени Эдит Коуэн. Он известный во всем мире специалист в области геоботаники и экологической статистики.

Виктор Жуков
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