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30 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:50  30 апреля 2018 0

Пушков высмеял силу и мощь Эстонии после выпада в адрес России

Круглый стол в МИА
Алексей Пушков посмеялся над заявлением эстонского министраФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над громким высказыванием эстонского министра иностранных дел. Свен Миксер ранее заявил, что разговаривать с Россией следует только с позиции силы.

На своей странице в Twitter Пушков разместил саркастическое сообщение: «Глава МИД Эстонии призвал Запад вести дела с Москвой с позиции силы. Главный расчет, надо понимать, делается на силу и мощь самой Эстонии». Язвительные комментаторы поддержали иронию Пушкова: «Надо Путину срочно объявить, что мы теперь будем с Эстонией вести диалог только с позиции силы. Я думаю, что через час во всей округе ни одного памперса ни найдешь, пусть заранее пьют таблетки от страха», «Сразу вспомнилась басня дедушки Крылова „Слон и моська“. Особенно за лай на слона».

Ироничные замечания по поводу выступления эстонского министра сегодня оставил в социальной сети и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он на суждение Миксера разместил в своем аккаунте в Twitter фотографию, на которой маленькая собачка пытается напасть на огромного пса. Напомним, резонансное выступление Свена Миксера заключалось в том, что Эстония, которой приходится общаться с Россией, должна говорить только с позиции силы. Иначе высказанная слабость будет немедленно использована РФ против самой Эстонии.

Виктор Жуков
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