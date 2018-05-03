Центробанк запустит Систему быстрых платежей в 2019 году

В Центробанке рассказали, что делать покупки и переводить деньги по номеру телефона, который будет привязан к банковской карте, станет возможным уже в начале 2019 года. Примечательно, что процедура оплаты покупок будет максимально упрощена.
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала «Российской газете», что целью создания Системы быстрых платежей является повышение доступности финансовых услуг при обеспечении высокого уровня безопасности. Помимо этого, снизятся издержки как для потребителей, так и для банков.
Отмечается, что к банковскому счету клиента будет привязана не только платежная карта, но и сам номер телефона. К примеру, делая покупку в онлайн-магазине, больше не нужно будет проводить много действий, а именно — вбивать свои данные, номер, а также CVV-код карты. Будет достаточно телефонного номера, вписанного в специальное всплывающее окно. Также станет проще пересылать деньги с помощью онлайн переводов.
«В дальнейшем сервисы Системы быстрых платежей будут доступны и юридическим лицам, предоставляя им удобный и защищенный способ оплаты товаров и услуг с использованием в том числе QR-кодов», — отметили в ЦБ. Также у потребителей появится возможность совершать покупки при помощи мессенджеров и социальных сетей.