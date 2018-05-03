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Главные новости Югры
14:57  03 мая 2018 0

В Югре из-за пельменей началась война предпринимателей. В конфликт втянули силовиков и бизнес-омбудсмена

Пресс-тур по Синегорью Челябинск, миасс, пельмени, музей пельменя
В скандал с пельменями придется вмешаться силовикам — фермер обратился даже к омбудсменуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На западе Югры разворачивается необычный конфликт — фермер Александр Энзель из деревни Леуши (Кондинский район) обвинил местную предпринимательницу в подделке пельменей. Об этом сам Энзель рассказал «URA.RU».

По словам фермера, он занимается производством пельменей уже несколько лет. «У меня все сертификаты, таможенные декларации, продаю под своим именем в месяц до 5 тонн. А тут приезжаю в магазин в Урай, вижу, что бирка моя, а пельмени не мои. Оказалось, у них там столовая, и повара в свободное время от нечего делать пельмени лепили, а продавали под моим именем, потому что люди уже знают меня. Потом вообще автомат поставили, лепят машиной и даже не скрываются», — рассказал Александр Энзель.

Предприниматель уверяет, что ему даже звонят клиенты и жалуются на упавшее качество продукции — в этом Энзель также винит магазин в Урае. «У меня технология не меняется, все вручную. Хозяйка обещала разобраться, но ничего не сделала в итоге. Обратился в полицию, прокуратуру и к бизнес-омбудсмену. Хочу по максимуму наказать», — отметил Энзель. Фермер оценил только материальный ущерб в несколько миллионов рублей, но считает, что пострадала и его репутация.

Магазин, который продает пельмени под чужим именем, принадлежит местной предпринимательнице Ольге Кончаковой. Женщина отказалась разговаривать с корреспондентом «URA.RU», сославшись на занятость. Добавим, пельмени фермера поставляются в различные магазины на территории ХМАО.

Антон Степыгин
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