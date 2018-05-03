20:35 03 мая 2018 0

Нововведение начнет действовать с 1 августа Фото: Александр Константинов © URA.RU

Госкомпания «Российские железные дороги» планирует изменить порядок отображения времени прибытия и отправления в билетах на поезда дальнего и пригородного сообщения. Нововведение начнет действовать с 1 августа 2018 года. Время будет соответствовать часовому поясу места отправления и точке прибытия.

Билеты с обновленным форматом отображения времени отправления и прибытия поступят в обращение с 4 мая — за 90 суток до даты поездки. «Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указано с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах», — цитирует RNS сообщения РЖД.

Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на планируемое нововведение: «Они и так ничего не соображают во времени, а теперь ещё хуже будет», «Почему раньше нельзя было сделать так? Столько путаницы было». Однако некоторые комментаторы отметили, что с нынешними бланками билетов проще: «Сейчас очень удобно и местное и Мск. Хотят все испортить».

Ранее Госдума РФ приняла законопроект, который разрешает продавать невозвратные билеты на железнодорожном транспорте. Ожидается, что новые тарифы на поездки появятся до начала курортного сезона.