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03 мая 2018
20:35  03 мая 2018 0

РЖД уберет из билетов московское время. «Хотят все испортить»

Клипарт. Екатеринбург, железная дорога, билет на поезд, проезд
Нововведение начнет действовать с 1 августаФото: Александр Константинов © URA.RU

Госкомпания «Российские железные дороги» планирует изменить порядок отображения времени прибытия и отправления в билетах на поезда дальнего и пригородного сообщения. Нововведение начнет действовать с 1 августа 2018 года. Время будет соответствовать часовому поясу места отправления и точке прибытия.

Билеты с обновленным форматом отображения времени отправления и прибытия поступят в обращение с 4 мая — за 90 суток до даты поездки. «Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указано с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах», — цитирует RNS сообщения РЖД.

Пользователи социальных сетей негативно отреагировали на планируемое нововведение: «Они и так ничего не соображают во времени, а теперь ещё хуже будет», «Почему раньше нельзя было сделать так? Столько путаницы было». Однако некоторые комментаторы отметили, что с нынешними бланками билетов проще: «Сейчас очень удобно и местное и Мск. Хотят все испортить».

Ранее Госдума РФ приняла законопроект, который разрешает продавать невозвратные билеты на железнодорожном транспорте. Ожидается, что новые тарифы на поездки появятся до начала курортного сезона.

Иван Шестак
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