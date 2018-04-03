Госдума разрешила РЖД продавать невозвратные билеты

Российский парламент принял законопроект, разрешающий продавать невозвратные билеты на железнодорожном транспорте. Новые тарифы должны появиться еще до начала курортного сезона.
Согласно принятому законопроекту, невозвратные билеты можно будет сдать, только если пассажир докажет, что опоздал на поезд по причине болезни, внезапной смерти кого-то из членов семьи, вместе с которыми собирался ехать, или несчастного случая, сообщает РИА «Новости». Кроме того — в случае задержки или отмены поезда. РЖД добивалась этого изменения с 2011 года.
Согласно заключению транспортного комитета Госдумы, появление нового тарифа позволит «существенно снизить стоимость билетов». В РЖД это объясняют тем, что сейчас компании приходится закладывать в стоимость тарифов вероятность того, что пассажир может практически в любой момент потребовать деньги назад.
После рассмотрения в Госдуме законопроект должен быть одобрен Совфедом, после чего ляжет на подпись президенту. Кроме того, после его принятия РЖД потребуется время на утверждение новой сетки тарифов. В целом невозвратные билеты могут появиться уже через два месяца — в начале курортного сезона или даже немного раньше.