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Главные новости Челябинской области
15:20  04 мая 2018 0

На Урале переполненный автобус с пассажирами застрял на железнодорожном переезде. ВИДЕО

В баке автобуса закончилось топливоФОТО: скриншот из видеоролика

Пассажирский автобус Миасс — Челябинск застрял на железнодорожном переезде под Чебаркулем. По словам пассажиров, причиной внеплановой остановки стала нехватка топлива.

Автобус не мог сдвинуться с места на протяжении получаса. Из-за неполадки автобуса на переезде сформировалась пробка из автотранспорта. Пассажиры рейса решили самостоятельно исправить ситуацию: на кадрах минутного ролика с места происшествия видно, как пассажиры поднимают шлагбаум и дают сдать назад автобусу.

«Солярка закончилась прямо на переезде, водитель сказал, что недозаправили его. Через полчаса приехал другой», — передает «Первый областной» слова пассажира автобуса. Он отмечает, что все время, пока пассажиры ждали помощи, шел дождь.

Павел Маркуш
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