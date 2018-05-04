В баке автобуса закончилось топливо
Пассажирский автобус Миасс — Челябинск застрял на железнодорожном переезде под Чебаркулем. По словам пассажиров, причиной внеплановой остановки стала нехватка топлива.
Автобус не мог сдвинуться с места на протяжении получаса. Из-за неполадки автобуса на переезде сформировалась пробка из автотранспорта. Пассажиры рейса решили самостоятельно исправить ситуацию: на кадрах минутного ролика с места происшествия видно, как пассажиры поднимают шлагбаум и дают сдать назад автобусу.
«Солярка закончилась прямо на переезде, водитель сказал, что недозаправили его. Через полчаса приехал другой», — передает «Первый областной» слова пассажира автобуса. Он отмечает, что все время, пока пассажиры ждали помощи, шел дождь.