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04 мая 2018
22:43  04 мая 2018 1

Вторая серия нового «Простоквашино» оскорбила россиян. ВИДЕО

Шутка звучит от отца Дяди ФедораФОТО: кадр из видео, Возвращение в Простоквашино 2 серия, «ВКонтакте»

Киностудия «Союзмультфильм» опубликовала в Сети вторую серию нового мультсериала «Простоквашино». В этом эпизоде зрителей перезапуска легендарного советского мультфильма возмутила сексистская шутка.

Сюжет эпизода разворачивается вокруг предприятия, которое пытаются организовать Дядя Фёдор, пес Шарик, кот Матроскин и почтальон Печкин. С помощью велосипеда они планируют выработать электричество. В это же время родители Дяди Федора пытаются приехать в деревню Простоквашино, но сбиваются с маршрута. Это становится поводом для отца мальчика пошутить над женой: «Тебе в навигаторе надо мужской голос выбрать. Женский право и лево часто путает» (смотреть с 2:27).

Ранее писатель Эдуард Успенский в разговоре с «URA.RU» назвал «идиотизмом и безумием» казус в первом эпизоде нового «Простоквашино». Так, отца Дяди Федора и его родной сестры Веры зовут Дмитрием, но отчество у девочки почему-то Павловна. Авторы новых серий отказалось исправлять недоразумение.

Иван Шестак
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