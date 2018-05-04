22:43 04 мая 2018 1

Шутка звучит от отца Дяди Федора ФОТО: кадр из видео, Возвращение в Простоквашино 2 серия, «ВКонтакте»

Киностудия «Союзмультфильм» опубликовала в Сети вторую серию нового мультсериала «Простоквашино». В этом эпизоде зрителей перезапуска легендарного советского мультфильма возмутила сексистская шутка.

Сюжет эпизода разворачивается вокруг предприятия, которое пытаются организовать Дядя Фёдор, пес Шарик, кот Матроскин и почтальон Печкин. С помощью велосипеда они планируют выработать электричество. В это же время родители Дяди Федора пытаются приехать в деревню Простоквашино, но сбиваются с маршрута. Это становится поводом для отца мальчика пошутить над женой: «Тебе в навигаторе надо мужской голос выбрать. Женский право и лево часто путает» (смотреть с 2:27).

Ранее писатель Эдуард Успенский в разговоре с «URA.RU» назвал «идиотизмом и безумием» казус в первом эпизоде нового «Простоквашино». Так, отца Дяди Федора и его родной сестры Веры зовут Дмитрием, но отчество у девочки почему-то Павловна. Авторы новых серий отказалось исправлять недоразумение.