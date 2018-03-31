Зачем «Союзмультфильму» «идиотизм и безумие» в новом «Простоквашино»

16:56 31 марта 2018 0

Новый сериал пришел к российскому зрителю под голоса Охлобыстина и Михаила Ефремова Фото: скрин видео в Instagram

Писатель Эдуард Успенский назвал «идиотизмом и безумием» казус в первом же выпуске нового «Простоквашино». Отца Дяди Федора и его родной сестры зовут Дмитрием, однако девочку авторы проекта по невнимательности назвали Верой Павловной. Зрители смеются, а руководство киностудии наотрез отказывается вносить правки в продукт. Успенский, обвиняя «Союзмультфильм», пожаловался президенту Владимиру Путину на то, что продолжение «Простоквашино» снимают без его согласия. После этого студия «из огромного уважения» предложила ему пять миллионов рублей. Однако «жест доброй воли» писателя не впечатлил.

«Зачем сейчас вы задаете эти вопросы? Кого это волнует, кому это нужно? Государство выступило против человека. Я остался один против них („Союзмультфильма“ — ред.). И меня никто не хочет слышать», — заявил корреспонденту «URA.RU» сам Эдуард Успенский.

«Я буду следить за выходящими на экран сериями нового «Простоквашино». Потому что это — мои герои. Где смогу — я буду говорить и бороться.

Я выступал десятки раз, в том числе, отвечая на вопросы журналистов и готов это делать еще», — добавил Успенский.

Заочные оппоненты Успенского в «Союзмультфильме» отказались прокомментировать ситуацию. «Почему бы вам не получить комментарии через нашу пресс-службу? У меня сегодня выходной день», — ответил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Его коллега по проекту, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева также не смогла говорить и переадресовала все вопросы PR-директору. Оперативный комментарий на момент публикации материала получить не удалось.

«Что нужно для того, чтобы „Простоквашино“ смогло повторить успех советской версии? Надо, чтобы его делали те же авторы, кто делал и оригинальную версию-первоисточник. А если их нет, то, наверное, это будет просто симуляция. Я, честно говоря, не понимаю цели этого», — категорично заметил в беседе с «URA.RU» худрук Ярославской региональной общественной организации развития анимации «Мастерская Александра Петрова», лауреат премии «Оскар» (2000 год) за мультфильм «Старик и море» Александр Петров.

«Отца» нового Простоквашино Бориса Машковцева называют «блистательным студийным директором». Россиянам он известен по популярнейшему сериалу «Фиксики» Фото: скриншот видео RT

Анимационный критик, программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко, напротив, не видит ничего ужасного: «Думаю, Эдуард Николаевич (Успенский — прим. ред) искусственно преувеличивает роль отчества сестры дяди Федора. Когда создается новая вещь — подобные накладки неизбежны. Есть даже фан-сообщества, которые выискивают подобнее „баги“ в любимых фильмах, коллекционируют их, выкладывают в интернет. Но это не делает фильмы менее любимыми или просто плохими. Кстати, в классических мультиках мама дяди Федора нарисована каждый раз иначе — это сделало их хуже?».

«Получится хорошо — тогда „баг“ с Верой Павловной не имеет значения, он станет милой деталью для знатоков и ценителей. Плохо — тем более неважно», — резюмирует она. В этом смысле новое «Простоквашино» Терещенко называет «огромным челленджем»: «Если команда на него ответит — благо в ней собрались очень талантливые люди — получится просто супер. И для зрителей, и для „Союзмультфильма“. Мы все на это надеемся».

Тем более, что новыми сериями «Простоквашино» планы студии не ограничиваются. Как уже сообщало «URA.RU», в середине 2017 года на «Союзмультфильм» заявил о намерении снять продолжения целого ряда культовых мультсериалов эпохи СССР, в том числе «Котенок по имени Гав» и «Попугай Кеша».