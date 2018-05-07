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07 мая 2018
06 мая 2018
07:31  07 мая 2018 0

ИГ взяло ответственность за атаку на полицейских в Нижнем Новгороде

Терроризм, террористы , автомат, пули
В ходе инцидента были ранены трое полицейскихФото: depositphotos.com © URA.RU

Запрещенная на территории России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде 5 мая. Об этом, ссылаясь на агентство Amaq, сообщает исследовательская организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористических групп.

«Amaq передает, что стрельба в российском городе Нижнем Новгороде, в результате которой ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов, была совершена солдатом из ИГ», — передает SITE Intelligence Group. Иных подробностей организация не уточняет, пишет РБК.

Инцидент случился в субботу, 5 мая, неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, когда те остановили его на автомобиле, намереваясь проверить документы, напоминает «Национальная служба новостей». В ходе перестрелки злоумышленник скрылся в подъезде дома по улице Академика Павлова, где забаррикадировался в одной из квартир. На место происшествия прибыли сотрудники спецназа ФСБ. На предложение сложить оружие неизвестный открыл огонь. Силовикам пришлось ликвидировать его, уточняет «Федеральное агентство новостей». В ходе инцидента были ранены трое полицейских.

Иван Шестак
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