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07 мая 2018
Главные новости Москвы
23:11  07 мая 2018 0

Дочь российского олигарха выйдет замуж в платье за 14 млн. Дизайнер наряда одевал Джоли и Бейонсе. ВИДЕО

Свадебные замки на решетке пешеходного моста в историческом сквере. Екатеринбург, замки, свадьба, любовь
Имя жениха не раскрываетсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Дочь одного из крупнейших застройщиков Москвы Александра Чигиринского — 17-летняя Ирина — выйдет замуж в платье за 14 млн рублей. Автором наряда станет всемирно известный дизайнер Зухаир Мурад, у которого одевались Дженифер Лопез, Бейонсе, Тейлор Свифт и Анджелина Джоли.

Ирина пойдет под венец в начале июня. В прошлом году она закончила элитную школу «Жуковка», сообщает портал Super и отмечает, что в платьях ливанского дизайнера замуж вышла родная сестра Ирины — Мария, а также российская певица Жасмин и колумбийская актриса София Вергара.

В семье Чигиринских прославился и дядя Ирины — Шалва. Его задержали в США в 2016 году по подозрению в совершении развратных действий по отношению к лицу, не достигшему 16-летнего возраста. Он был отпущен под залог в 50 тысяч долларов.

Семен Гринберг
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