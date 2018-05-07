23:11 07 мая 2018 0

Имя жениха не раскрывается Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дочь одного из крупнейших застройщиков Москвы Александра Чигиринского — 17-летняя Ирина — выйдет замуж в платье за 14 млн рублей. Автором наряда станет всемирно известный дизайнер Зухаир Мурад, у которого одевались Дженифер Лопез, Бейонсе, Тейлор Свифт и Анджелина Джоли.

Ирина пойдет под венец в начале июня. В прошлом году она закончила элитную школу «Жуковка», сообщает портал Super и отмечает, что в платьях ливанского дизайнера замуж вышла родная сестра Ирины — Мария, а также российская певица Жасмин и колумбийская актриса София Вергара.

В семье Чигиринских прославился и дядя Ирины — Шалва. Его задержали в США в 2016 году по подозрению в совершении развратных действий по отношению к лицу, не достигшему 16-летнего возраста. Он был отпущен под залог в 50 тысяч долларов.