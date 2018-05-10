22:08 10 мая 2018 0

Результативность Владимира Путина решила исход встречи ФОТО: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Противостояние на льду дворца спорта «Большой» в Сочи завершилось победой команды российского лидера со счетом 12:7.

Глава государства вышел лед вместе с «Легендами хоккея». В состав команды вошли такие хоккеисты, как Павел Буре, Александр Могильный, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, а также глава Минобороны Сергей Шойгу. На позиции вратаря выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. За сборную НХЛ выступал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и руководитель «Норильского никеля» Владимир Потанин, сообщает «Национальная служба новостей».

Первые две шайбы президент забросил в первом периоде, еще трижды он отличился в третьей двадцатиминутке. Помимо этого на счету Путина три голевые передачи. В составе сборной НХЛ отличился губернатор Московской области — он забросил шайбу в третьем периоде, уточняет телеканал 360.

Фото: Kremlin.ru

Фото: Kremlin.ru

Фото: Kremlin.ru

Фото: Kremlin.ru

Фото: Kremlin.ru

Фото: Kremlin.ru