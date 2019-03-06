В Москве избили родственников Дудя

Полицейские возбудили дело об избиении родственников журналиста лишь через полгода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве избили мать и брата известного журналиста и блогера Юрия Дудя. Инцидент произошел еще осенью прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас.

«В Москве избили маму и брата Юрия Дудя. На них напали на западе столицы», — сообщает telegram-канал Mash. Позже женщина пошла в полицию, однако правоохранители заниматься этим делом не желали и возбудили уголовное дело за побои (ст. 116 УК РФ) спустя почти полгода.

Нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью Юрия Дудя, у которого много недоброжелателей, уточняет портал «Дни.ру». Официального подтверждения информации пока что нет.