Кортеж Медведева заблокировал целый район в Люксембурге. «Местные в шоке». ВИДЕО

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 17:50
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В Люксембурге Медведев встретился с герцогом Люксембургским АнриФото: government.ru

Кортеж премьер-министра России Дмитрия Медведева перекрыл один из районов столицы герцогства Люксембург (город также называется Люксембург — ред.). Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Рустем Адагамов. По его словам, местные жители никогда такого не видели.

Адагамов опубликовал видеоролик, на котором запечатлены автомобили с охраной на узких улицах столицы карликового государства. По его словам, Медведев в сопровождении кортежа отправился ужинать в ресторан Masconi. «Целая вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли», — уточнил блогер. Он добавил, что ролик скинул его знакомый, который живет в Люксембурге. «Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели», — подытожил Адагамов.

5 марта Медведев впервые прибыл в Люксембург с трехдневным визитом, напоминает агентство Nation News. Вместе с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем он планирует обсудить двустороннее сотрудничество, международную обстановку и положение дел в Европе. Ранее в рамках развития внешнеэкономической деятельности предприниматели из Томска начали поставлять продукты для Германии и Люксембурга, уточняет ИА FlashSiberia.

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