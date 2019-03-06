В ООН раскритиковали российскую науку, назвав ее «отсталой»

Российских экспертов постпред Британии считает упрямцами, которые не уделяют внимания иностранцам и их опыту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука «отсталая» и находится на уровне «земля плоская». Поводом для таких заявлений стало нежелание России признавать итоги расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по применению химоружия в сирийском городе Дума.

«[Доклад] сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники, и мы знаем, что русским это не понравилось, и это еще один пример российской науки уровня „земля плоская“», — сделала заявление Пирс, ее цитирует РИА «Новости». Российских экспертов постпред Британии обвинила в том, что они «не уделяют внимания иностранцам и их опыту».

В докладе утверждалось, что при атаке, «скорее всего», был использован хлор. В МИД России заявили, что информация является вбросом, а истинные цели докладчиков — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, напоминает RT. По мнению дипломатов, результаты расследования будут вновь использованы правительствами, настроенными против Сирии, для подкрепления безосновательных обвинений в адрес САР.