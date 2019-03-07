Американского шпиона перехватили над Балтикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сети появилась запись перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Видео опубликовано на официальной странице Минобороны РФ в Twitter.

На кадрах видно, как Су-27 из состава дежурных сил ПВО нагоняет американского разведчика. Затем российский истребитель на безопасном расстоянии летит рядом с RC-135. Таким образом выполняется сопровождение цели. В итоге российский пилот оттеснил американского разведчика от границы РФ.

Перехват RC-135 прошел над акваторией Балтийского моря, уточняет Nation News. Американский шпион находился в небе над нейтральными водами, но двигался в сторону российской границы.