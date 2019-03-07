В Сети появилась запись перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Видео опубликовано на официальной странице Минобороны РФ в Twitter.
На кадрах видно, как Су-27 из состава дежурных сил ПВО нагоняет американского разведчика. Затем российский истребитель на безопасном расстоянии летит рядом с RC-135. Таким образом выполняется сопровождение цели. В итоге российский пилот оттеснил американского разведчика от границы РФ.
Перехват RC-135 прошел над акваторией Балтийского моря, уточняет Nation News. Американский шпион находился в небе над нейтральными водами, но двигался в сторону российской границы.
#Видео Российский истребитель #Су27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднимался для перехвата самолета-разведчика #RC135 #ВВС #США над нейтральными водами Балтийского моря https://t.co/fbo8lzhWkJ @RussiaInUSA @MID_RF #Перехват #БалтийскоеМоре pic.twitter.com/evkmyub4fy— Минобороны России (@mod_russia) 7 марта 2019 г.