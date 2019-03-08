Собчак и Виторган объявили о расставании

Супруги не намерены делить имущество Фото: страница Ксении Собчак в Instagram

Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак объявили на своих страницах в Instagram о прекращении отношений.

По словам супругов, они давно живут отдельно и каждый своей жизнью, однако не намерены делить имущество и продолжают воспитывать ребенка. С официальным заявлением о прекращении отношений пара решила выступить, чтобы прекратить «спекуляции» на эту тему:

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребёнка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — говорится в сообщении.

Максим Виторган опубликовал этот пост, проиллюстрировав его красным фоном. Собчак — своей фотографией в черной рамке.

Тему о расставании пары начала активно обсуждаться в СМИ после инцидента в январе, когда Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым у кафе в центре Москвы. Конфликт якобы произошел из-за Собчак. Позже телеведущую не раз видели в компании с режиссером, однако ее супруг просил поклонников не присылать ему подобную информацию.