Умерла звезда «Санта Барбары»

Скончался известный американский актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телевизионной саге «Санта-Барбара». Об этом сообщает TVLine со ссылкой на его сына Рика Брауна.
Браун сообщил, что его отец скончался в Калифорнии в окружении родных и близких, пишет «Газета.ру». 1 марта Аллану исполнилось 84 года.
Актер Эй Мартинес, сыгравший Круза Кастильо в мыльной опере «Санта-Барбара», отреагировал на смерть коллеги. Он заявил, что у Аллана был «особый дар», который заключался «в удивительном сочетании профессионализма и вдохновения», пишет издание.
Аллан известен как исполнитель роли СиСи Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара». Он исполнял эту роль с 1986-го по 1993 год. Также актер снялся в 18 сериях «Беверли-Хиллз, 90210». Кроме того, его запомнят по ролям в сериалах «Лесси» и «Дни нашей жизни».