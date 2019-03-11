10 марта 2019

Россиян будут проверять на ВИЧ прямо на рабочем месте

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 06:32
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Россиян протестируют на ВИЧФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Минтруда готовят методичку для работодателей о том, как организовать ВИЧ-тестирование сотрудников на рабочем месте. Как отметили в Международной организации труда (МОТ), которая являлась инициатором проведения тестирования, результаты тестов будут скрыты от коллег и работодателей.

Глава федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский считает, что рабочее место идеально для заборов анализа, пишут «Известия». Пол его мнению, большая часть потенциально подверженных заболеванию людей зачастую не находит времени пройти тест в поликлинике.

Проводить выездное тестирование на ВИЧ смогут только сотрудники центров по борьбе с ВИЧ/СПИД. Анализ можно будет сдать добровольно, а его результаты будут конфиденциальны и не станут известны работодателю или коллегам, заверили в пресс-службе, уточняют в Минтруда.

Между тем руководитель программ благотворительного фонда «Шаги» Кирилл Барский считает, что если диагноз ВИЧ-положительного человека станет известен, его могут затравить в коллективе или даже уволить. «Это незаконно, но на практике такие случаи встречаются, — отметил Барский.

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