Россиян будут проверять на ВИЧ прямо на рабочем месте

Россиян протестируют на ВИЧ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Эпидемия ВИЧ на Урале

В Минтруда готовят методичку для работодателей о том, как организовать ВИЧ-тестирование сотрудников на рабочем месте. Как отметили в Международной организации труда (МОТ), которая являлась инициатором проведения тестирования, результаты тестов будут скрыты от коллег и работодателей.

Глава федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский считает, что рабочее место идеально для заборов анализа, пишут «Известия». Пол его мнению, большая часть потенциально подверженных заболеванию людей зачастую не находит времени пройти тест в поликлинике.

Проводить выездное тестирование на ВИЧ смогут только сотрудники центров по борьбе с ВИЧ/СПИД. Анализ можно будет сдать добровольно, а его результаты будут конфиденциальны и не станут известны работодателю или коллегам, заверили в пресс-службе, уточняют в Минтруда.

Между тем руководитель программ благотворительного фонда «Шаги» Кирилл Барский считает, что если диагноз ВИЧ-положительного человека станет известен, его могут затравить в коллективе или даже уволить. «Это незаконно, но на практике такие случаи встречаются, — отметил Барский.