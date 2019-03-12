Минтруд назвал сферы, где слишком много работников с высшим образованием

Менеджерам и экономистам «придется сложно» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министерство труда назвало сферы с переизбытком высококвалифицированных кадров. Безработных оказалось больше всего среди бизнесменов и управленцев.

В бизнесе и сфере администрации количество претендентов с высшим образованием значительно превышает количество вакансий. Такая же ситуация среди менеджеров и экономистов. Долгое время в России появлялись новые компаний, но теперь тенденция пошла на спад, и многие специалисты стали невостребованными.

Однако в учебных заведениях специальности «менеджер» и «экономист» остаются востребованными среди абитуриентов, несмотря на то, что на рынке растет спрос на выпускников технических вузов. «В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти», — отметил в беседе с RT глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Менеджерам и экономистам, по его словам, «придется сложно».