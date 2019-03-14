Брилева исключили из общественного совета при Минобороны

Сам Брилев ничего не знал о своем исключении из совета Фото: «Википедия»

Российского журналиста Сергея Брилева исключили из общественного совета при Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что решение об исключении Брилева из состава общественного совета было подписано министром обороны еще 28 января.

Сам Сергей Брилев об исключении из совета уведомлен не был. «Не мне решать что-либо о моём членстве там», — цитирует журналиста радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал данные о том, что Брилев является подданным Британского королевства. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналист федерального телеканала нарушил положение об общественных советах.