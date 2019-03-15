Пригожин ответил пермякам, обвинившим в жадности звезду 90-х

Продюсер объяснил финансовые тонкости жизни артистов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певицу Марину Хлебникову, которую раскритиковали в пермских пабликах из-за гонорара в 800 тысяч рублей — за эту сумму артистка выступит в Перми. По словам Пригожина, слушатели не понимают финансовых тонкостей, с которыми сталкиваются российские артисты.

В беседе с «URA.RU» Пригожин отметил, что гонорар за конкретное выступление всегда является договорным вопросом и артист вправе запрашивать любую сумму, которую посчитает адекватной. Кроме того, в выплату включаются «грязные» расходы самого артиста на коллектив, который сопровождает его в поездках. «Для примера: у Киркорова коллектив 70 человек, у Валерии — 24. Всем этим людям артист платит зарплату, никто бесплатно не работает», — уточнил собеседник «URA.RU».Пригожин пояснил, что из гонораров вычитаются и налоги.

«Даже если концертов нет, сотрудников в любом случае нужно содержать — все как на обычном предприятии. Никто не спрашивает на что и как живет артист. Всех почему-то интересуют только гонорары. В принципе, цена в 800 тысяч для такого артиста как Хлебникова — невысокая», — заключил продюсер.

Накануне в пермских сообществах во «Вконтакте» пользователи возмущались гонораром, который власти Перми выплатят Хлебниковой за выступление 18 марта по случаю юбилея «Крымской весны». За 45-минутный сэт артистка получит 800 тысяч рублей. Часть горожан отметила и странные музыкальные вкусы организаторов — по мнению комментаторов, творчество певицы давно утратило актуальность.