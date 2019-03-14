Мандат умершего академика Алферова даст неприкосновенность спонсору КПРФ

Грудинину нужна депутатская неприкосновенность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение КПРФ передать депутатский мандат в Госдуме ушедшего из жизни физика Жореса Алферова главе Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину носит коммерческих характер. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, таким маневром коммунисты показали циничность.

«Грудинин погряз в скандалах с офшорными счетами, разводами, разделами имущества, с налоговыми органами. Ему нужна депутатская неприкосновенность, поскольку его выгнали из парламента в подмосковном Видном. А тут [после смерти Алферова] освободилось место», — уточнил Мартынов. По его словам, экс-кандидат на пост президента РФ для коммунистов нашел убедительные доводы, чтобы глава партии Геннадий Зюганов принял решение в пользу бизнесмена

Формально закон позволяет осуществить такой маневр, заметил собеседник агентства. «Грудинин в 2016 году был одним из кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ по региональным спискам, а Алферов тогда был в федеральном», — пояснил Мартынов. Эксперт добавил, что бизнесмен фигурировал на девятой позиции, перед ним были еще кандидаты, поэтому решение коммунистов выглядит циничным. «Депутатский мандат принадлежит партии, и она сама решает кого из тех, кто был зарегистрирован кандидатом [в парламент], она делегирует», — объяснил эксперт.

«Однако у Грудинина полно скелетов в шкафу, в том числе вопросов, на которые он так и не сумел ответить во время президентской кампании 2018 года: о швейцарских и австрийских офшорных счетах», — напомнил Мартынов. По его словам, в связи с этим рядовые члены КПРФ находятся в недоумении, но это не заботит Зюганова. Коммерческий характер решения может проявляться в том, что Грудинин мог внести большой взнос в партийную кассу, однако в этом нет ничего противозаконного, заметил Мартынов. «Он помог партии, партия помогла ему — такой голый неприкрытый цинизм», — подчеркнул эксперт.

14 марта президиум КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти академика Алферова, Грудинину. По словам главы партии Геннадия Зюганова, решение было единодушным. «Все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся, крупные люди, такие как Алферов», — подчеркнул Зюганов. Выбранная коммунистами кандидатура нового депутата будет направлена в Центризбирком.