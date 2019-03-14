КПРФ решила передать Грудинину место в Госдуме

Грудинина коммунисты посчитали лучшим кандидатом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президиум КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, бывшему кандидату на пост президента России и главе совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Об этом сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

«Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин», — цитирует «Интерфакс» Зюганова. По его словам, это было «коллективное решение», в котором участвовали регионы, кадровая комиссия, друзья и союзники партии. «Все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся, крупные люди, такие как Алферов», — заключил Зюганов.

Грудинин стал широко известен после того, как баллотировался на пост президента России в 2018 году. Он выдвигался кандидатом от КПФР. По итогам голосования занял второе место (11,77%) после Владимира Путина (76,69%). На третьей позиции оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

В конце февраля Грудинина лишили депутатского мандата подмосковного города Видный. Поводом стали нарушения при подаче декларации о доходах, напоминает сайт «Подмосковье сегодня». Ранее политика лишили должности председателя совета депутатов Видного.

Депутатский мандат в Госдуме освободился после смерти нобелевского лауреата по физике, члена Российской академии наук Жореса Алферова. Он скончался в ночь на 3 марта на 89-м году жизни. Алферова избрали в нижнюю палату парламента по общефедеральному списку от КПРФ. В связи с этим партия имеет возможность предложить любую кандидатуру из состава данного списка.