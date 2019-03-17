Зарубежные СМИ назвали Лазарева одним из главных претендентов на победу в «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев назван одним из главных претендентов на победу в «Евровидении-2019». Шансы артистов в музыкальном конкурсе оценила испанская газета El Peridico.
«Сергей Лазарев стал одним из претендентов на победу, он может реабилитировать страну за неудачи прошлых лет», — цитирует издание RT. Российский певец, песню которому написали Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос, занял третью строчку рейтинга. Главным претендентом на победу El Peridico называет голландца Дункана Лоуренса, сообщает телеканал 360. Второе место испанцы присудили шведу Джону Людвику.
Ранее шансы участников конкурса оценили иностранные букмекеры. Сергей Лазарев, по их мнению, может рассчитывать на второе место, напоминает News.Ru.