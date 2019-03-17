Нападающему «Урала» Погребняку, посмеявшемуся над чернокожими легионерами, грозят санкции

Нападающему футбольного клуба «Урал» Павлу Погребняку, который посмеялся над чернокожими легионерами, грозят санкции. По данным RT, футболиста могут дисквалифицировать за скандальное заявление.
«Высказывания неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам кампании в мировом футболе. Комитет по этике РФС должен в самое ближайшее время рассмотреть это интервью и вынести справедливый вердикт, вплоть до дисквалификации футболиста», — приводит издание слова заместителя офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александра Баранова.
За Погребняка вступился президент «Урала» Григорий Иванов. Он попросил не наказывать футболиста. Погребняк мог где-то сгустить краски, однако в российской сборной должны играть не чернокожие легионеры, а российские спортсмены, передает мнение Иванова ТАСС.
Ранее в интервью «Комсомольской правде» Погребняк отметил, что относится к иностранным легионерам в сборной России по футболу отрицательно и не видит в них смысла. Он назвал смешной ситуацию, когда за национальную сборную играют чернокожие легионеры.
Павел Погребняк — российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России. Начал играть в футбол с шести лет в детской школе московского «Спартака». В 2001 году дебютировал в составе резервной команды. 29 августа 2018 года стало известно, что Погребняк на правах свободного агента заключил контракт с «Уралом» на один год.